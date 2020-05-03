Фрэнк Лэмпард о возобновлении АПЛ: «Мы не можем рисковать здоровьем игроков»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что он думает по поводу возможности возобновления сезона в английской премьер-лиге. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса. Дата возобновления игр пока не названа.

«Я прекрасно понимаю, что вся страна очень ждет возвращения матчей, потому что для всех это очень много значит, и мы все очень любим футбол, но я также осознаю, сколько препятствий нам придется преодолеть, — цитирует Лэмпарда официальный сайт клуба. — Мы все очень хотим снова смотреть футбол, играть в футбол и тренироваться. Однако мы не можем рисковать здоровьем игроков и персонала, мы должны уважать ту колоссальную работу, которую проделали Национальная служба здравоохранения и социальные и медицинские службы».

Хочу подчеркнуть, что здоровье и безопасность игроков и персонала крайне важны. В данный момент по всей стране успешно используется социальная дистанция и самоизоляция, но футбол — это контактный вид спорта, как можно в такой ситуации не рисковать здоровьем игроков, как можно их обезопасить, если дело дойдет до проведения матчей? Еще один аспект — это тесты, которые мы должны будем проводить. У нас примерно 70-80 сотрудников в Кобхэме (базе клуба — Прим. «СЭ») минимум, и если мы возобновим тренировки, нам придется проводить тесты регулярно".

Если посмотреть на происходящее в мире, то я не знаю, какое количество тестов проводит НСЗ для медицинских работников и всех тех, кто работает на передовой в последние пару месяцев. Я не думаю, что нас это устроит, не только меня, а вообще любого, если мы не сможем гарантировать, чтобы сотрудники проходили обязательное тестирование. Мне кажется, это важно для возвращения футболаю И потом у нас, наверное, возникнут вопросы относительно целостности футбола, нейтральных стадионов, игроков, у которых истекают контракты, а в этом плане у нас есть парочка очень важных футболистов, так что предстоит немало переговоров, и я думаю, это сейчас очень четко видно".

По данным Worldometer, общее число зараженных в мире достигло 3 484 483 человека. Зафиксировано 244 780 летальных исходов, 1 121 576 человек выздоровели.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 160 774 человек), далее следуют Испания (245 567), Италия (209 328), Великобритания (182 260) и Франция (168 396).