Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о сокращении трансферного бана и возможности покупки игроков зимой.

— Очевидно, что клуб работал над этим вопросом, и это положительный результат для нас, — цитирует Лэмпарда Football London. — Это дает нам возможность смотреть на трансферный рынок в будущем. Поэтому я доволен уровнем футбола.

Мы не обсуждали это слишком часто перед принятием решения. Я не собираюсь распространяться на тему зимних трансферов. Посмотрим, где мы будем находиться к тому моменту.