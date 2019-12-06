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Фрэнк Лэмпард — о возможных трансферах зимой: «Посмотрим, где мы будем находиться к тому моменту»

17:52
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о сокращении трансферного бана и возможности покупки игроков зимой.

— Очевидно, что клуб работал над этим вопросом, и это положительный результат для нас, — цитирует Лэмпарда Football London. — Это дает нам возможность смотреть на трансферный рынок в будущем. Поэтому я доволен уровнем футбола.

Мы не обсуждали это слишком часто перед принятием решения. Я не собираюсь распространяться на тему зимних трансферов. Посмотрим, где мы будем находиться к тому моменту.

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