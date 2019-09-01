Фрэнк Лэмпард: «Никакого значения не имеет то, что «Челси» играл самым молодым составом в истории АПЛ»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после ничьей с «Шеффилд Юнайтед» в 4-м туре чемпионата Англии (2:2) отметил, что команда расслабилась после второго забитого мяча. Также он отказался списывать потерю очков на то, что «синие» играли своим самым молодым составом в истории турнира.

— Дело не в обороне. Как в атаке, так и в защите, незабитые и пропущенные голы являются следствием командной игры, потери концентрации или ошибок, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Мы пропустили, поскольку позволили себе выключиться из игры, заручившись комфортным преимуществом. «Шеффилд Юнайтед» является серьезным оппонентом, и при счете 2:0 ничего не могло быть решено. В перерыве я четко дал понять игрокам, что этот счет может превратиться как в 3:0, так и в 2:2. К сожалению, мы быстро пропустили и все пошло по худшему сценарию. Мы должны рассматривать эту потерю очков исключительно как командную неудачу, а не как следствие индивидуальных ошибок.

При этом абсолютно никакого значения не имеет то, что это был самый молодой состав «Челси» в истории премьер-лиги. К сегодняшнему результату это не имеет никакого отношения.