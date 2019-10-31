Фрэнк Лэмпард: «Ненавижу проигрывать, но сезон состоит не из одного матча»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после поражения от «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка лиги (1:2) отметил, что команда сыграла ниже своего уровня. Также он считает, что в игре было немало положительных моментов.

— Сегодня мы сыграли ниже привычного уровня, особенно в отношении скорости передач, что больше всего было заметно в первом тайме, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Когда нам противостоит соперник, который, как и «Ньюкасл» ранее, выставляет организованную линию обороны из пяти защитников и двух форвардов, необходимо максимально использовать свободное пространство между линиями и скорость командного движения, иначе организовать свою игру будет сложно.

В первом тайме нам это не удавалось, а во втором мы были слишком неэффективны в заключительной стадии атак. Мы изменили игру, создавали шансы и выглядели действительно ярко. «Челси» заслужил забитый гол и мог рассчитывать на большее.

Мы одержали семь побед кряду и провели сложные игры в Лиге Чемпионов. Нам важно пробиться в следующую стадию этого турнира, и у нас впереди еще ряд сложных матчей. Кроме того, мы показываем хорошие результаты в АПЛ и очевидно, что именно эти турниры являются для нас приоритетными. Безусловно, мы хотим побеждать в матчах и отдаем для этого все силы, но я должен использовать все возможности состава и предоставлять игровое время тем, кому оно необходимо, в том числе и молодым игрокам, у которых хорошее будущее. В этом кубке мы получаем для этого все возможности, но это не означает, что мы не хотим побеждать или добиваться успеха в нем.

Сегодня я увидел немало положительных моментов с точки зрения перспективы. Как и все мы, я ненавижу проигрывать, но сезон состоит не из одного матча. У нас впереди много сложных игр и очень плотное расписание. Поэтому мы идем далее и концентрируемся на предстоящих целях.

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