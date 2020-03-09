Фрэнк Лэмпард: «Не считаю «Челси» фаворитом в борьбе за 4-е место»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что не считает свою команду главным претендентом на попадание в топ-4 турнирной таблицы чемпионата Англии-2019/20.

— Все в наших руках, — цитирует The Guardian Лэмпарда. — Не собираюсь говорить, что мы являемся фаворитами в борьбе за 4-е место в турнирной таблицы, нам предстоит много работы. Мы должны прибавить в стабильности. Лично я не считаю «Челси» фаворитом в борьбе за место в топ-4.

После 29 туров «Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с 48 очками, у ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — 45 очков.