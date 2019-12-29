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Фрэнк Лэмпард: «Не доверяю ярлыку «неопытный» по отношению к Артете»

09:33
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не склонен недооценивать своего коллегу из «Арсенала» перед матчем команд в чемпионате Англии. Микель Артета, возглавивший «канониров», не обладал до этого опытом самостоятельной работы.

— Вы не сможете узнать, каков тренер, пока не встретитесь с ним, — цитирует A Bola Лэмпарда. — Кто сказал, что тот или иной тренер хуже или лучше на основании только того, что один работает год, а другой — 50 лет? Артета работал с одним из лучших тренеров мира последних лет. Он и игроком был очень умным, и работал с Гвардьолой. Поэтому я не доверяю штампу «неопытный».

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