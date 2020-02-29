Фрэнк Лэмпард: «Наверное, Виллиан выбрал не лучшее время, чтобы рассказать о проблемах в переговорах с «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал высказывание нападающего «синих» Виллиана о том, что клуб не может удовлетворить его требованиям в переговорах по новому контракту.

— Переговоры с Виллианом продолжаются, — приводит Goal.com слова Лэмпарда. — Наверное, Виллиан выбрал не лучшее время, чтобы рассказать в интервью о проблемах в переговорах с «Челси», но я не хочу ввязываться в это. Я — тренер и не хочу заглядывать далеко. Некоторые заголовки на этой неделе меня немного расстроили, потому что мы все вместе работаем над тем, чтобы закончить сезон. Никто не должен думать о том, что будет летом. В ситуации с Виллианом все еще впереди, ничего не закончено.

Виллиан перешел в «Челси» из «Анжи» за 35,5 миллиона евро летом 2013 года. Контракт 31-летнего бразильца с «Челси» заканчивается в конце июня 2020 года. В сезоне-2019/20 Виллиан забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 34 матчах за «синих». Ранее сообщалось, что в нем заинтересованы «Барселона», «Тоттенхэм» и «Атлетико».