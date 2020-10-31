Фрэнк Лэмпард: «На этой неделе мы определенно прибавили»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итог матча 7-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (3:0).

«На этой неделе мы определенно прибавили, — приводит слова Лэмпарда BBC. — Ничья в гостях у «Манчестер Юнайтед» без пропущенных голов и два других результата говорят, что мы прогрессируем и становимся лучше. Я почувствовал это.

Мы пригласили ряд новых игроков до старта сезона и не имели нормальной предсезонной подготовки. У нас не было времени, чтобы поработать. Мы не могли рассчитывать, что у нас сразу все будет идеально. Мы только в процессе этого. Но сухие матчи — это хороший признак наличия стержня в команде.

Тиагу Силва и Эдуар Менди внесли огромный вклад, но сегодня вся команда оборонялась с характером и разыгрывала мяч с позитивным настроем. Я не собираюсь скакать от радости после такой победы, но это был очень позитивный день».