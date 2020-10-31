Фрэнк Лэмпард: «На этой неделе мы определенно прибавили»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итог матча 7-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (3:0).
«На этой неделе мы определенно прибавили, — приводит слова Лэмпарда BBC. — Ничья в гостях у «Манчестер Юнайтед» без пропущенных голов и два других результата говорят, что мы прогрессируем и становимся лучше. Я почувствовал это.
Мы пригласили ряд новых игроков до старта сезона и не имели нормальной предсезонной подготовки. У нас не было времени, чтобы поработать. Мы не могли рассчитывать, что у нас сразу все будет идеально. Мы только в процессе этого. Но сухие матчи — это хороший признак наличия стержня в команде.
Тиагу Силва и Эдуар Менди внесли огромный вклад, но сегодня вся команда оборонялась с характером и разыгрывала мяч с позитивным настроем. Я не собираюсь скакать от радости после такой победы, но это был очень позитивный день».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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