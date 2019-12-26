Фрэнк Лэмпард: «Мы не создаем достаточно моментов, как это было в начале сезона»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 19-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:2).

— Команды создают здесь проблемы, — цитирует Лэмпарда BBC Sport. — Мы не создаем достаточно моментов, как это было в начале сезона. Нам задают различные вопросы дома, на которые на данный момент мы не можем ответить. Нам не удается найти этот последний пас, это было у нас в недавних играх. Я думаю, что у нас было достаточно шансов сыграть лучше, чем получилось. Сейчас нам надо быстро вынести урок из этого.