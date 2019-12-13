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Фрэнк Лэмпард: «Мы не будем стремиться приобретать игроков в январе только ради покупки»

11:19
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о возможных трансферах зимой.

— Я спокойно отношусь к предстоящему трансферному окну, — цитирует Лэмпарда официальный сайт клуба. — Я хорошо знаю свою команду и доволен сложившейся в ней атмосферой. Мы продолжаем развиваться, и даже неудачи последних недель являются неотъемлемой частью этого процесса.

Мы не будем стремиться приобретать игроков в январе только ради покупки. Если мы почувствуем необходимость в усилении и найдем подходящего игрока, то обсудим этот вопрос с руководством и примем решение с учетом всех обстоятельств.

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