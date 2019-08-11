Фрэнк Лэмпард: "Мне бессмысленно ждать игроков вроде Дрогба, Терри и Чеха"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился своими ожиданиями от нового сезона. Бывший футболист лондонцев возглавил команду этим летом, сегодня он проведет первый официальный матч - в первом туре соперником "Челси" станет "Манчестер Юнайтед".

- Я не верю в возвращение в прошлое. Все меняется, - цитирует Sky Sports Лэмпарда. - Для меня бессмысленно ждать игроков вроде Дидье Дрогба, Джона Терри и Петра Чеха. Я не возлагаю надежд на то, что было в прошлом.

Когда игроки идут по коридору стадиона, они должны смотреть на их фотографии с трофеями и вдохновляться ими. Но не думаю, что нужно на этом акцентировать внимание. Мы - другая команда, я теперь тренер.

Хочу, чтобы мы играли так, как я хочу, чтобы тренировались так, как я хочу, чтобы двигаться от матча к матчу.

Нам нужно ежедневно прогрессировать. У нас много молодых игроков, нам нужно прибавлять. Я сделаю все возможное. Не хочу забегать вперед, потому что это непростая работа, и от меня многое ожидают. Но я сделаю все, что могу, как делал это в качестве футболиста.

"Манчестер Юнайтед" - "Челси": чемпионат Англии по футболу, премьер-лига, 1-й тур, 11 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 18.30 (мск)