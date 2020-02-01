Фрэнк Лэмпард: «Кепа не сыграет с «Лестером». Он не травмирован, это мое решение»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что отсутствие Кепы Аррисабалаги в стартовом составе на матч 25-го тура против «Лестера» не связано с травмой. Место в воротах «синих» во встрече с «лисами» займет Вилли Кабальеро.

— Решение оставить Кепу в запасе далось мне непросто, — приводит слова Лэмпарда Sky Sports. — Дело не в травме, игрок здоров. Я доверяю обоим своим вратарям, как Кепе, так и Вилли Кабальеро.

Матч с «Лестером» станет для Кабальеро первым в чемпионате Англии-2019/20, в текущем сезоне аргентинец выходил на поле в составе «Челси» лишь в 2 матчах Кубка Англии и Кубка английской лиги, на его счету 4 пропущенных мяча в этих встречах.