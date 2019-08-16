Фрэнк Лэмпард: «Игра с «МЮ» проиграна по результату, но не проиграна для меня»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от первых матчей лондонцев под его руководством. В первом туре АПЛ «Челси» разгромлен «Манчестер Юнайтед» (0:4), а в Суперкубке УЕФА команда Лэмпарда уступила «Ливерпулю» (2:2, пенальти 4:5). В воскресенье «Челси» встретится с «Лестером»?.

— Во время матча с «Манчестер Юнайтед» были полезные моменты. Игра проиграна по результату, но не проиграна для меня, — цитирует официальный Twitter «Челси» Лэмпарда. — Против «Ливерпуля» мы действовали против одной из лучших команд мира и дали им бой.

Игра с «Лестером» будет очень важной для нас, мы играем перед своими фанатами. У Брэндана Роджерса хороший сплав опытных и молодых футболистов, это сложный соперник.