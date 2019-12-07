Фрэнк Лэмпард?: «Есть позиции, которые мы могли бы усилить»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отметил, что отмена запрета на трансферы не повлияет на место в составе молодых игроков.

— Молодые игроки останутся в составе, — цитирует Лэмпарда сайт «Челси». -Если они будет хорошо тренироваться и показывать все возможное, то будут иметь свои возможности. Именно для этого я здесь.

Если мы и собираемся что-то предпринять, то это будет только усиление команды. Мне кажется, что мы уже зациклены на молодежи и на том, что может произойти. Все они хорошие футболисты. Я ищу баланс в команде и стараюсь достигать целей. Я не смотрю далеко вперед. Конечно, нужно делать расчеты.

Я не собираюсь сегодня рассуждать тут о том, кого в какую линию мы можем приобрести, и кто может являться нашей трансферной целью. Я доволен своей командой, у нас все идет хорошо.

В нас поверили, к нам отнеслись снисходительно, наверное, из-за того, что особо от нас ничего не ждали, и надо отдать должное той команде, усилиями которой мы оказались там, где находимся. Но я хочу большего. Я думаю, мы можем набрать больше очков и оказаться выше в таблице.

Мы идем вперед, и мы с руководством клуба полагаем, что есть позиции, которые мы могли бы усилить, и мы поговорим об этом, рассмотрим.варианты, как делают все крупные клубы. От нас не ждали многого в этом сезоне, потому что крупные клубы вокруг нас и те, кто находятся ниже в таблице, тратили по 100-150 миллионов, а у нас не было такой возможности. Мы потеряли Эдена Азара и двух «девяток»".

Сейчас ситуация несколько изменилась, и нам необходимо принять верные решения, чтобы двигаться дальше.