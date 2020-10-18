Фрэнк Лэмпард: «Ему нужно быть сильным, чтобы справиться с нынешней ситуацией»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после матча с «Саутгемптоном» (3:3) прокомментировал игру вратаря команды, Кепы Аррисабалаги.

— Ему нужно быть сильным, чтобы справиться с нынешней ситуацией, — приводит пресс-служба «Челси» слова Лэмпарда. — Это часть работы и жизни спортсменов, играющих на высоком уровне. Вратарь находится в особенно сложном положении, потому что все взгляды устремлены на него. Кепе нужно преодолеть непростой период. Мы всей командой его поддержим.

В матче с «Саутгемптоном» он сделал несколько хороших спасений, но все запомнят только ошибки. Такова судьба вратаря, остается только работать. Это единственный способ справиться с трудностями. Многие будут винить Кепу за второй гол, и я понимаю этих людей. Тем не менее, надо помнить, что в эпизоде участвовал не только он, и нельзя винить только одного игрока.