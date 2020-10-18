Фрэнк Лэмпард: «Ему нужно быть сильным, чтобы справиться с нынешней ситуацией»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после матча с «Саутгемптоном» (3:3) прокомментировал игру вратаря команды, Кепы Аррисабалаги.
— Ему нужно быть сильным, чтобы справиться с нынешней ситуацией, — приводит пресс-служба «Челси» слова Лэмпарда. — Это часть работы и жизни спортсменов, играющих на высоком уровне. Вратарь находится в особенно сложном положении, потому что все взгляды устремлены на него. Кепе нужно преодолеть непростой период. Мы всей командой его поддержим.
В матче с «Саутгемптоном» он сделал несколько хороших спасений, но все запомнят только ошибки. Такова судьба вратаря, остается только работать. Это единственный способ справиться с трудностями. Многие будут винить Кепу за второй гол, и я понимаю этих людей. Тем не менее, надо помнить, что в эпизоде участвовал не только он, и нельзя винить только одного игрока.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.