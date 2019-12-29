Фрэнк Лэмпард: «Челси» все еще четвертый, и мы хотим большего"

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» в матче 20-го тура чемпионата Англии (2:1). «Синие» уступали 0:1 за 8 минут до конца игры, но дважды забили в концовке.

— Первые 30 минут мы были просто ужасны. Мы были медленными, вялыми, нервными, полной противоположностью нас самих в матче с «Тотенхэмом», — цитирует BBC Лэмпарда. — Мы дали «Арсеналу» все, что они хотели. Мы вовремя провели изменения и доминировали во втором тайме.

Я до сих пор не пришел в себя после поражения в Boxing Day. В наших следующих домашних играх мы сделаем все зависящее, чтобы исправить положение. Мы все еще четвертые и хотим большего. Поэтому нужно сосредоточиться на домашних играх.