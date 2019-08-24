Фрэнк Лэмпард: «Челси» способен побеждать и без Азара"

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отверг предположения о зависимости команды от бывшего полузащитника лондонцев Эдена Азара. Напомним, что ранее бельгиец перешел в мадридский «Реал».

— Разумеется, меня не устраивают показатели нашей команды в атаке — заявил Лэмпард в интервью The Sun. — Мы должны начать больше забивать, и я убежден, что у нас получится.

Мы способны побеждать и без Азара, благо у нас есть сразу 3 качественных форварда. Я также верю в способность забивать своих полузащитников, и в первую очередь — в Матео Ковачича, Мэйсона Маунта и Росса Баркли.

В первых двух турах АПЛ «Челси» забил только один гол: в ворота «Лестера» (1:1) на 7-й минуте отличился Мэйсон Маунт.