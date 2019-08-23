Фрэнк Лэмпард: «Челси» совершенно точно нужен Батшуайи"

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции перед матчем 3-го тура чемпионата Англии с «Норвичем» заявил, что рассчитывает на форварда Миши Батшуайи.

— Миши забил 2 очень красивых гола за резервную команду и дал понять, что упорно работал над собой, — приводит Sky Sports слова Лэмпарда. — Совершенно точно могу сказать: нам нужен Миши. Я не собираюсь выставлять его на трансфер. У команды впереди очень сложный сезон и множество турниров, и мне нужны минимум три бомбардира.

25-летний бельгийский нападающий перешел в «Челси» в 2016 году, однако последние полтора сезона провел на правах аренды в дортмундской «Боруссии», «Валенсии» и «Кристал Пэлас».