Фрэнк Лэмпард: ««Челси» может возобновить тренировки в середине следующей недели»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что его команда может вернуться к тренировкам на клубной базе в ближайшее время.

— Наверное, любой тренер сейчас говорит что-то подобное, но моим футболистам сейчас не терпится вернуться к футболу, — цитирует Sky Sports Лэмпарда. — Тем не менее, важно отнестись к ним с пониманием. Нельзя просто сказать: «Парни, сегодня мы делаем вот это», потому что нынешняя ситуация остается не совсем понятной для всех. Дело не в том, что у игроков нет желания что-либо делать, просто дело касается не только их самих, но и их родных. Мы уже планируем тренировочный процесс, но все еще ждем некоторых вещей. В понедельник будет голосование, на котором будет решаться вопрос возвращения к тренировкам. После него нужно будет провести тестирование на коронавирус. Затем мы сможем вернуться к тренировочному процессу. Думаю, это может произойти в середине следующей недели. Я уже обсуждал с помощниками, как будет выглядеть первая фаза тренировок, потому что из-за ограничений все будет по-другому.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что АПЛ планирует возобновить сезон-2019/20 12 июня.