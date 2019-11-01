Экс-форвард «Севильи» Фредерик Кануте в интервью «Известиям» признался, что ему нравится работа Маурисио Покеттино в «Тоттенхэме»?.

— Нравится ли вам «Тоттенхэм» под руководством Маурисио Покеттино?

— Мне нравится его тренерский стиль, та агрессия, с которой игроки выходят на поле. В прошлом сезоне команда дошла до финала Лиги чемпионов, и в этом большая заслуга Покеттино. Возможно, он главная звезда этой команды. И для меня большой сюрприз, почему лондонцы так неудачно начали новый сезон: уже вылетели из Кубка Англии, идут на 11-м месте в АПЛ... Надеюсь, что ребята исправят это положение.

— Покеттино считается одним из лучших футбольных тренеров мира, но еще не выиграл ни одного трофея. Сможет ли он привить чемпионский дух «Тоттенхэму»?

— Понимаете, сильный главный тренер — это лишь 50 процентов успеха команды. Остальные 50 процентов — это работа менеджмента клуба, который должен подобрать под идеи специалиста сильных футболистов. Приведу пример с «Севильей» — у нас был гениальный наставник Хуанде Рамос и великий спортивный директор Мончи. Этот дуэт был нашим главным секретом больших побед. Считаю, что уход Мончи стал большим ударом для «Севильи».