Фредди Юнгберг: «Не собираюсь делать ничего радикального»

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг прокомментировал свое назначение и рассказал о целях. Швед будет временно руководить командой после отставки Унаи Эмери.

- Не собираюсь делать ничего радикального, — цитирует шведа BBC. Не собираюсь все взять и разломать. Но у меня есть ясное представление насчет того, что хочу попробовать. Я здесь для того, чтобы помочь клубу и постараться создать хорошую атмосферу совместно с болельщиками. На этом я и сосредоточен, а потом посмотрим.

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