Фредди Юнгберг: «На игроков «Арсенала» оказывалось колоссальное давление»

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг остался доволен командой в матче чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (3:1). В этом матче «канониры» прервали серию из девяти игр без побед.

— Победа очень много значит для игроков, — цитирует Sky Sports Юнгберга. — На них оказывалось колоссальное давление. Это было видно со стороны. Я здесь теперь для того, чтобы направлять их на верный путь.

Пепе сыграл блестяще. Это потрясающий футболист. Не так легко приехать в Англию из французской лиги 1. Он много работает и будет только лучше. Мартинелли тоже провел потрясающую игру. Он как заведенный — никогда не останавливается.