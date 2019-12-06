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Фредди Юнгберг: «Игрокам «Арсенала» не хватает уверенности»

02:23
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Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг после поражения от «Брайтона»? в 15-м туре чемпионата Англии (1:2) отметил недостаток уверенности.

— Конечно, это разочаровывает, но мы должны продолжать работать, — цитирует BBC Юнгберга. — Игрокам не хватает уверенности, думаю, вы это видите. Во втором тайме была видна реакция команды, но так нужно начинать игры.

Мы находимся в сложной ситуации, проиграли много матчей, поэтому и доверие упало. «Арсенал» начал игру без энергии. Моя работа — заставить игроков быть агрессивными и играть с энергией.

Арсенал — Брайтон & Хоув

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