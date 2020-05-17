Фред: «Все в «МЮ» хотят, чтобы Погба остался»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред поделился мнением о партнере по команде Поле Погба.

— Все, кто смотрел матчи ЧМ-2018, знают, что Погба — отличный футболист, — приводит Goal.com слова Фреда. — Все, кто общается и играет с ним постоянно, также это знают. Мы все в «МЮ» хотим, чтобы Погба остался. Уверен, он способен помочь команде и многое ей дать. Да, мы играем на одной позиции, но чем больше сильных футболистов в команде — тем лучше. Если Погба останется, то, я уверен, он здорово усилит «МЮ» в следующем сезоне.

Погба пропустил большую часть сезона-2019/20 из-за травмы лодыжки. Он успел принять участие в 7 матчах в АПЛ и отметиться 2 результативными передачами. Ранее сообщалось, что 27-летним французом интересуются «Реал» и «Ювентус».