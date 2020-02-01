Фред признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в январе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред признан лучшим игроком января в составе красных дьяволов, информирует пресс-служба клуба.

Победителя определяли с помощью клубного приложения. Всего в голосовании приняли участие более 110 тысяч фанатов. 51 процент проголосовал за Фреда. 23 процента болельщиков выбрали Брэндона Уильямса, 14 процента за Гарри Магуайра и 11 — Неманью Матича.

Фред сыграл во всех девяти матчах «МЮ» в январе, семь из которых начинал в основном составе. Игра с Норвичем (4:0) стала для него 50-й в футболке маникуанцев.