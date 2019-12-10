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Фред: «На расизм я могу ответить только хорошей игрой»

08:36
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред отметил, что только футболом может ответить на расистские выходки болельщиков. Бразилец подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Манчестер Сити».

— К сожалению, в 2019 году мы вынуждены наблюдать такое на стадионах, — цитирует A Bola Фреда. — Что я могу сделать? Мне нечего сказать. Я могу отвечать только своей хорошей игрой на поле. Надеюсь, что люди рано или поздно начнут понимать: расизм — это плохо. Не только в отношении меня. Я просто призываю отказаться от этого.

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед

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