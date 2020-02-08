Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред считает, что игрокам не хватает единства в целях, чтобы догнать лидеров английской премьер-лиги — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

— Нам не хватает многого. Творчества, например, — приводит ESPN слова Фреда. — «МЮ» нужно совершенствоваться во всем. Необходимо единение в команде. Игроки тщеславны, но им нужно сосредоточиться на одних целях.

Когда у всех в голове одни и те же цели, мы начинаем двигаться вперед. Но когда один футболист просто хочет хорошо сыграть, а другой забить гол, становится сложнее.

На данный момент маникуанцы занимают восьмую строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 35 очков в 25 матчах. Следующим противником «МЮ» станет «Челси», с которым команда встретится 17 февраля в матче 26-го тура чемпионата Англии.