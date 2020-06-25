Фред хочет повышения зарплаты в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред хочет повышения зарплаты, сообщает Goal.com со ссылкой на The Sun.

По информации источника, бразилец ведет переговоры с клубом и хочет получать больше, чем 130 тысяч фунтов в неделю — зарплата игрока по нынешнему соглашению, которое действует до конца сезона-2022/23. Сообщается, что «МЮ» продолжает переговоры, однако не спешит соглашаться с условиями футболиста.

В сезоне-2019/20 Фред провел за «МЮ» 40 матчей, на его счету 2 гола и 4 результативных передачи.