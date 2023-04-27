Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:36

Лебеф — Лэмпарду: «Скорее уходи из «Челси»! Ты ничего не сможешь сделать»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф раскритиковал главного тренер «Челси» Френка Лэмпарда после поражения от «Брентфорда» (0:2) в 33-м туре АПЛ.

«Мне нечего сказать. Возможно, только Фрэнку Лэмпарду — уходи! Уходи поскорее. Ты ничего не можешь сделать. Им нужна победа. Всего одна победа. Три очка, чтобы точно не вылететь. И это мы говорим о «Челси». Это ужасно. Но если посмотреть всех их матчи, то понимаешь, они заслуживают своего места. Игрокам «Челси» нужно проснуться. Они не играют друг с другом. Пропускать голы — это нормально, но второй мяч... Уэсли Фофана, что ты делаешь? Нужно бежать быстрее», — цитирует Лебефа ESPN.

«Синие» занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков за 32 матча. После возвращения в «Челси» Лэмпард не выиграл ни одного матча, проведя 5 встреч.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вопрос о переходе в Азию еще не отпал». Сорокин — о пиве, переговорах с УЕФА и будущем сборной России
Действующий чемпион — в шаге от вылета! Что происходит с «Колорадо»?
Блогера Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов
Как пройдет «Диктант Победы» в 2023 году: дата и место, вопросы и ответы
Пушилин заявил о контроле 50 из 59 кварталов Марьинки в ДНР
Юрист напомнила о правилах содержания дачного участка
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рамсдейл: «Арсенал» не собирается сдаваться. В АПЛ чего только не было»

Трент запустил проект помощи с трудоустройством игрокам академий, не ставшим профессионалами
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 33 23 6 4 78-38 75
2
 Ман. Сити 31 23 4 4 82-29 73
3
 Ньюкасл 31 16 11 4 54-25 59
4
 МЮ 30 18 5 7 46-37 59
5
 Астон Вилла 33 16 6 11 46-41 54
6
 Ливерпуль 32 15 8 9 61-39 53
7
 Тоттенхэм 32 16 5 11 58-51 53
8
 Брайтон 30 14 7 9 55-40 49
9
 Брентфорд 33 11 14 8 50-43 47
10
 Фулхэм 32 13 6 13 44-43 45
11
 Челси 32 10 9 13 30-35 39
12
 Кр. Пэлас 33 9 10 14 31-42 37
13
 Вулверхэмптон 33 10 7 16 29-44 37
14
 Вест Хэм 32 9 7 16 34-43 34
15
 Борнмут 32 9 6 17 31-63 33
16
 Лидс 33 7 9 17 42-63 30
17
 Нот. Форест 33 7 9 17 29-60 30
18
 Лестер 33 8 5 20 44-57 29
19
 Эвертон 32 6 10 16 24-46 28
20
 Саутгемптон 32 6 6 20 27-56 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.04 21:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 2 : 0
25.04 21:45
Астон Вилла – Фулхэм
 1 : 0
25.04 22:00
Лидс – Лестер
 1 : 1
26.04 21:30
Нот. Форест – Брайтон
 3 : 1
26.04 21:45
Вест Хэм – Ливерпуль
 1 : 2
26.04 21:45
Челси – Брентфорд
 0 : 2
26.04 22:00
Ман. Сити – Арсенал
 4 : 1
27.04 21:45
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
27.04 21:45
Саутгемптон – Борнмут
 - : -
27.04 22:15
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 33
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 24
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 19
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 20 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 31 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости