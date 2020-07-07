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Французский футболист заявил, что мог добиться большего, если бы его тренировал чернокожий

7 июля 2020, 14:34
Сильвен Дистен. Фото AFP
Сильвен Дистен. Фото AFP

Бывший защитник «Эвертона» и «Манчестер Сити» Сильвен Дистен заявил, что хотел бы поработать под руководством чернокожего тренера во время карьеры игрока.

— Мог бы я добиться большего, если бы работал с чернокожими тренерами? Абсолютно точно — да, — цитирует Sky Sports Дистена. — Думаю, всем в детстве хочется ориентироваться на героев, узнавать себя в ком-то. Есть много сильных чернокожих футболистов, на которых можно равняться. Если говорить о тренерах, то сложно узнать себя в ком-то из нынешних специалистов.

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