Французский футболист заявил, что мог добиться большего, если бы его тренировал чернокожий

Бывший защитник «Эвертона» и «Манчестер Сити» Сильвен Дистен заявил, что хотел бы поработать под руководством чернокожего тренера во время карьеры игрока.

— Мог бы я добиться большего, если бы работал с чернокожими тренерами? Абсолютно точно — да, — цитирует Sky Sports Дистена. — Думаю, всем в детстве хочется ориентироваться на героев, узнавать себя в ком-то. Есть много сильных чернокожих футболистов, на которых можно равняться. Если говорить о тренерах, то сложно узнать себя в ком-то из нынешних специалистов.