Фрагмент жевательной резинки Алекса Фергюсона продан за 390 тысяч фунтов

На онлайн-аукционе eBay был продан последний фрагмент жевательной резинки, которую использовал бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, сообщает The Sun.

Сообщается, что именно эту резинку специалист жевал во время своего последнего матча во главе "МЮ" против "Вест Бромвича" (5:5) 19 мая 2013 года. Лот был продан за 390 тысяч фунтов.

Алекс Фергюсон тренировал "Манчестер Юнайтед" 1986 по 2013 год. Вместе с командой он выиграл 38 трофеев, в том числе 13 титулов чемпиона Англии и две победы в Лиге чемпионов.

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