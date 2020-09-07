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Фоуден и Гринвуд обвиняются в нарушении правил карантина

15:35
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Игроки сборной Англии Фил Фоуден и Мэйсон Гринвуд подозреваются в нарушении карантина, когда они находились в Исландии. Именно поэтому футболисты отсутствовали на тренировке команды в понедельник, которая готовится к матчу против Дании, сообщает Sky Sports.

По информации британских СМИ, они привели девушек в свой номер в отеле в Рейкьявике. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт не стал комментировать эту ситуацию.

Отметим, что оба футболиста дебютировали за сборную Англии в матче Лиги наций против Исландии (1:0).

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