Фоуден и Гринвуд обвиняются в нарушении правил карантина

Игроки сборной Англии Фил Фоуден и Мэйсон Гринвуд подозреваются в нарушении карантина, когда они находились в Исландии. Именно поэтому футболисты отсутствовали на тренировке команды в понедельник, которая готовится к матчу против Дании, сообщает Sky Sports.

По информации британских СМИ, они привели девушек в свой номер в отеле в Рейкьявике. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт не стал комментировать эту ситуацию.

Отметим, что оба футболиста дебютировали за сборную Англии в матче Лиги наций против Исландии (1:0).