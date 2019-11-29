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Фотографии с первой тренировки «Арсенала» без Эмери

29 ноября 2019, 20:44
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Официальный Instagram-аккаунт «Арсенала» опубликовал фотографии с тренировки команды. Тренировочным процессом руководил исполняющий обязанности главного тренера «канониров» Фредди Юнгберг.

29 ноября стало известно об отставке Унаи Эмери с должности главного тренера «Арсенала». Испанец возглавил лондонцев в июле 2018-го. В прошлом сезоне «канониры» заняли пятое место в турнирной таблице АПЛ и проиграли в финале Лиги Европы «Челси» (1:4).

«Арсенал» занимает 8-е место с 18 очками в турнирной таблице чемпионата Англии.

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