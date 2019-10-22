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Фото экс-игрока «Ливерпуля» Воронина с книгой о сэре Алексе Фергюсоне

16:04
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Бывший форвард сборной Украины и «Ливерпуля» Андрей Воронин опубликовал в своем Instagram фотографию с вратарем сборной Молдавии Ильей Чебану. Рядом с ними на столе лежит книга «Алекс Фергюсон».

— С легендарным тренером сэром Алексом Фергюсоном, — подписал фото Воронин.

40-летний Воронин завершил карьеру в 2014 году. Он выступал за «Ливерпуль» с 2007 по 2009 год, «Динамо» (2010 — 2014) и другие команды.

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