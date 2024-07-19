Фото Аршавина использовали для анонса нового сезона АПЛ
Фотографию бывшего полузащитника «Арсенала» Андрея Аршавина использовали для анонса нового сезона АПЛ в соцсетях.
«Сколько недель осталось до возвращения Премьер-лиги?» — говорится в сообщении АПЛ в соцсети X. К публикации приложены фотографии Аршавина, экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба и бывшего защитника «МЮ» Рио Фердинанда. Все они демонстрируют на снимках 4 пальца.
Пост АПЛ в соцсети X.
Фото Скриншот
Аршавин продемонстрировал жест с 4 пальцами после покера в ворота «Ливерпуля» (4:4) в матче АПЛ в апреле 2009 года.
Новый сезон АПЛ стартует 16 августа.
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|0
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16
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17
|Нот. Форест
|0
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|0
|0
|0-0
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18
|Лестер
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19
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
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|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
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|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
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Нот. Форест – Борнмут
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|17.08
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