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Сегодня, 22:18

Фото Аршавина использовали для анонса нового сезона АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Андрей Аршавин.
Фото Global Look Press
Пост АПЛ в соцсети X.
Фото Скриншот
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Фотографию бывшего полузащитника «Арсенала» Андрея Аршавина использовали для анонса нового сезона АПЛ в соцсетях.

«Сколько недель осталось до возвращения Премьер-лиги?» — говорится в сообщении АПЛ в соцсети X. К публикации приложены фотографии Аршавина, экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба и бывшего защитника «МЮ» Рио Фердинанда. Все они демонстрируют на снимках 4 пальца.

Пост АПЛ в соцсети X.
Фото Скриншот

Аршавин продемонстрировал жест с 4 пальцами после покера в ворота «Ливерпуля» (4:4) в матче АПЛ в апреле 2009 года.

Новый сезон АПЛ стартует 16 августа.

Андрей Аршавин
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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АПЛ отреагировала на расистский скандал с игроками сборной Аргентины
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 И В Н П +/- О
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2
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3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
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 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
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16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
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 - : -
17.08 14:30
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 - : -
17.08 17:00
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17.08 17:00
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