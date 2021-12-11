Форвард «Вулверхэмптона» получил две желтые за 30 секунд в игре с «Манчестер Сити»
Форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес получил красную карточку в первом тайме матча 16-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».
В добавленное к первому тайму время 30-летний форвард получил первое предупреждение за фол в центре поля. Затем нападающий помешал хавбеку «горожан» Родри быстро разыграть штрафной, за что главный арбитр встречи Джонатан Мосс показал ему вторую желтую карточку.
Для Хименеса это первое удаление в премьер-лиге.
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