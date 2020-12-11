Форвард «Вулверхэмптона» Хименес, получивший перелом черепа, заявил, что скоро вернется на поле

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес поблагодарил клуб за поддержку после серьезной травмы головы.

29-летний мексиканец заработал перелом черепа в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:1) после столкновения с Давидом Луисом.

«Спасибо, я скоро вернусь!» — написал у себя в Twitter Хименес.

Thank you, I'm gonna be back soon ???? https://t.co/STT9qUewe1 — Ra?l Jim?nez (@Raul_Jimenez9) December 11, 2020

В сезоне-2020/21 мексиканец провел за «Вулверхэмптон» 11 матчей, на его счету 3 гола.