Форвард «Вулверхэмптона» Хименес может вернуться на поле в этом сезоне. У него перелом черепа

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту заявил, что нападающий «волков» Рауль Хименес может вернуться на поле до конца сезона-2020/21. 29-летний мексиканец восстанавливается от перелома черепа, который получил в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:1) после столкновения с Давидом Луисом.

«Восстановление Рауля проходит позитивно. Он делает серьезные шаги вперед день за днем. Не только я, но и весь медицинский штаб удивлен прогрессом Хименеса. Мы хотим, чтобы он вернулся к нам здоровым, он важен для команды. Даже то, что он просто тренируется на базе, уже поднимает командный дух», — приводит Goal слова Эшпириту Санту.

В сезоне-2020/21 Хименес провел 11 матчей за «Вулверхэмптон», на его счету 3 гола. В декабре форвард посещал матч «волков» против «Тоттенхэма».