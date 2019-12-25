Форвард «Вест Хэма»: «Расизм на футболе? Надо наказывать снятием очков»

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио рассказал о своем взгляде на работу по искоренению расизма на трибунах.

22 декабря на матче 18-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Тоттенхэмом» (2:0) защитник синих Антонио Рюдигер подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «шпор».

«Мне кажется, что FA и PFA, а также другие руководящие органыдолжны бороться с расизмом усерднее, — приводит слова Антонио The Guardian. — Если наказывать только отдельных людей, то это не решит проблему. Думаю, единственный способ решения проблемы — наказывать команду. Тогда люди сами начнут с этим разбираться. Наказывать надо снятием очков, а не штрафами, потому что выплатить штраф не проблема, клубы зарабатывают миллиарды. Когда это отразится на клубе, то все перестанут изображать и всячески проявлять расизм».