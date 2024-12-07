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Форвард «Вест Хэма» Антонио попал в ДТП

Алина Савинова
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Нападающий «Вест Хэма» Микаил Антонио стал участником серьезного ДТП.

В субботу, 7 декабря, в социальных сетях появились фотографии с места происшествия, на которых запечатлен разбитый «Феррари», принадлежаший 34-летнему футболисту. Зарубежные СМИ сообщали, что Антонио доставили в больницу на вертолете.

Позже клуб подтвердил информацию о том, что форвард команды попал в автоаварию.

«Вест Хэм» подтверждает, что нападающий Майкл Антонио попал в дорожно-транспортное происшествие. Мысли и молитвы всех членов клуба сейчас с Майклом, его семьей и друзьями. «Вест Хэм» предоставит обновленную информацию в ближайшее время, — говорится в заявлении клуба.

Антонио выступает за «Вест Хэм» с 2015 года. В этом сезоне нападающий провел 15 матчей за «молотобойцев» во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
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«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Кристал Пэлас»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2
 Челси 14 8 4 2 31-15 28
3
 Арсенал 14 8 4 2 28-14 28
4
 Ман. Сити 15 8 3 4 27-21 27
5
 Астон Вилла 15 7 4 4 23-23 25
6
 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
7
 Брайтон 14 6 5 3 23-20 23
8
 Фулхэм 14 6 4 4 21-19 22
9
 Нот. Форест 14 6 4 4 16-16 22
10
 Борнмут 14 6 3 5 21-19 21
11
 Тоттенхэм 14 6 2 6 28-15 20
12
 Ньюкасл 15 5 5 5 19-21 20
13
 МЮ 14 5 4 5 17-15 19
14
 Вест Хэм 14 4 3 7 18-27 15
15
 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16
 Кр. Пэлас 15 2 7 6 14-20 13
17
 Лестер 14 3 4 7 19-28 13
18
 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
19
 Вулверхэмптон 14 2 3 9 22-36 9
20
 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5
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7.12 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 1 : 0
7.12 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 4 : 2
7.12 18:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 2 : 2
7.12 20:30
МЮ – Нот. Форест
 - : -
8.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 - : -
8.12 17:00
Ипсвич – Борнмут
 - : -
8.12 17:00
Лестер – Брайтон
 - : -
8.12 19:30
Тоттенхэм – Челси
 - : -
9.12 23:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
25.05 00:00
Эвертон – Ливерпуль
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 13 1 4
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Эшли Янг

Эвертон

 12 1 3
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