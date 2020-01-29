23-летний нападающий «Валенсии» Макси Гомес — приоритетная цель для «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно-2020, сообщает ESPN со ссылкой на Cadena SER.

По информации источника, скауты «Юнайтед» просматривали уругвайца несколько раз за последние месяцы и остались впечатлены его способностями. Издание сообщает, что цель купить Гомеса — одна из самых главных для «красных дьяволов» следующим летом.

Макси Гомес выступает за «Валенсию» с лета 2019 года, на его счету 9 голов и 3 результативных передачи в 25 матчах сезона-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает уругвайца в 40 миллионов евро, однако в контракте футболиста с «летучими мышами», рассчитанном до конца июня 2024 года, прописана сумма отступных в размере 140 миллионов евро.