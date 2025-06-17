Форвард «Тоттенхэма» Соломон не может вылететь из Израиля после свадьбы

Нападающий «Тоттенхэма» Манор Соломон не может покинуть Израиль после свадьбы из-за закрытия воздушного пространства, сообщает The Telegraph.

25-летний израильтянин вернулся на родину на прошлой неделе, чтобы сыграть свадьбу. После конфликта Израиля и Ирана футболист не может вылететь из страны.

Соломон в сезоне-2024/25 выступал в «Лидсе» на правах аренды. В 41 матче вингер забил 10 голов и сделал 13 результативных передач.