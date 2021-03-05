Форвард «Селтика» Эдуар близок к переходу в «Лестер»
09:15
Нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар близок к переходу в «Лестер», сообщает Daily Mail.
По информации источника, «лисы» согласовали покупку 23-летнего француза. Сообщается, что сделка обойдется английскому клубу в сумму около 15 миллионов фунтов.
В сезоне-2020/21 Эдуар провел 32 матча за «Селтик», на его счету 20 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 13,5 миллиона фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9327251/Leicester-close-15m-deal-Celtic-forward-Edouard-long-term-replacement-Vardy.html
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