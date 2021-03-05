Форвард «Селтика» Эдуар близок к переходу в «Лестер»

Нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар близок к переходу в «Лестер», сообщает Daily Mail.

По информации источника, «лисы» согласовали покупку 23-летнего француза. Сообщается, что сделка обойдется английскому клубу в сумму около 15 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Эдуар провел 32 матча за «Селтик», на его счету 20 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 13,5 миллиона фунтов.