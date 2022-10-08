Форвард сборной Португалии Педру Нету пропустит ЧМ-2022 из-за травмы лодыжки

Форвард «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Педру Нету пропустит чемпионат мира-2022, сообщается на официальном сайте клуба.

22-летний португалец получил травму лодыжки 1 октября в матче АПЛ против «Вест Хэма». Как сообщает пресс-служба клуба, игроку потребуется операция, из-за которой он пропустит ЧМ-2022.

В текущем сезоне Нету провел 9 матчей за «Вулверхэмптон», в который не отметился результативными действиями. Также на его счету один гол в трех матчах за сборную Португалии.