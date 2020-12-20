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Форвард «Саутгемптона» Ингс получил травму в матче с «Манчестер Сити»

15:48
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Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль сообщил, что нападающий Дэнни Ингс получил травму в матче 14-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:1).

«У Ингса проблемы с подколенным сухожилием. Не уверен, насколько все серьезно, но, очевидно, мы рисковали, выпуская его в старте. Надеюсь, что обойдется без серьезного повреждения», — приводит пресс-служба «святых» слова Хазенхюттля.

В сезоне-2020/21 Ингс провел 12 матчей за «Саутгемптон», на его счету 6 голов и 3 результативных передачи.

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