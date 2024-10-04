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Форвард «Престона» дисквалифицирован на восемь матчей за укус соперника в шею

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Черногорского нападающего «Престона» Милутина Осмаича дисквалифицировали на восемь матчей за укус соперника в область шеи, информирует Sky Sports.

Инцидент произошел во время матча 6-го тура чемпионшипа между «Блэкберном» и «Престоном» (0:0). Защитник Оэун Бек пожаловался арбитру, что черногорец укусил его за шею, после чего судья показал Осмаичу желтую карточку.

Футбольная ассоциация Англии (FA) провела расследование по произошедшему эпизоду. В результате форварда «Престона» отстранили на восемь матчей и наложили штраф в размере 15 тысяч фунтов.

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1
 Ливерпуль 6 5 0 1 12-2 15
2
 Ман. Сити 6 4 2 0 14-6 14
3
 Арсенал 6 4 2 0 12-5 14
4
 Челси 6 4 1 1 15-7 13
5
 Астон Вилла 6 4 1 1 12-9 13
6
 Фулхэм 6 3 2 1 8-5 11
7
 Ньюкасл 6 3 2 1 8-7 11
8
 Тоттенхэм 6 3 1 2 12-5 10
9
 Брайтон 6 2 3 1 10-8 9
10
 Нот. Форест 6 2 3 1 6-5 9
11
 Борнмут 6 2 2 2 8-9 8
12
 Брентфорд 6 2 1 3 8-10 7
13
 МЮ 6 2 1 3 5-8 7
14
 Вест Хэм 6 1 2 3 6-10 5
15
 Ипсвич 6 0 4 2 5-10 4
16
 Эвертон 6 1 1 4 7-15 4
17
 Лестер 6 0 3 3 8-12 3
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 Кр. Пэлас 6 0 3 3 5-9 3
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Кр. Пэлас – Ливерпуль
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