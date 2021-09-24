Форвард «Питерборо» получил дисквалификацию на 4 матча из-за оскорбительных сообщений 9-летней давности

Форвард «Питерборо» Джонсон Кларк-Харрис получил наказание за поведение в соцсетях, сообщает Sky Sports.

В августе Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла обвинение 27-летнему игроку из-за комментариев в соцсетях. В период с 27 октября 2012 года по 6 марта 2013 года в возрасте 18 лет футболист позволил себе оскорбительные и ненадлежащие заявления, касающиеся сексуальной ориентации, что негативно сказалось на имидже футбола. FA дисквалифицировала Кларк-Харриса на четыре матча и оштрафовала на 5300 фунтов. Также игрок пройдет специальный образовательный курс.

В текущем сезоне Кларк-Харрис провел 8 матчей в чемпионшипе, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.