Форвард «Ньюкасла» Сен-Максимен может продолжить карьеру в «Астон Вилле»

Нападающий «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По данным источника, «сороки» хотят продать 25-летнего француза и надеются выручить около 50 миллионов фунтов. Сообщается, что за ситуацией следит «Астон Вилла», которая заинтересована в футболисте.

В сезоне-2021/22 Сен-Максимен забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи в 28 матчах за «Ньюкасл». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28,8 миллиона фунтов.