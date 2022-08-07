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Сегодня, 15:21

Форвард «МЮ» Криштиану Роналду остался в запасе на матч первого тура АПЛ

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Сегодня, 7 августа, «Манчестер Юнайтед» проведет матч первого тура чемпионата Англии против «Брайтона». Начало — в 16.00 мск.

Португальский форвард Криштиану Роналду, который пропустил почти всю предсезонку, не попал в стартовый состав команды на игру. Сообщалось, что он хочет продолжить карьеру в другой команде.

Состав «Манчестер Юнайтед» на матч: Де Хеа, Шоу, Магуайр, Мартинес, Далот, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Эриксен, Санчо, Рэшфорд.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
07 авг, 16:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Брайтон & Хоув

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Лидс 1 1 0 0 2-1 3
2
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
3
 Ньюкасл 1 1 0 0 2-0 3
4
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
5
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
6
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
7
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
8
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
11
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
16
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
17
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
18
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
19
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 0 : 2
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 2 : 2
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 2 : 0
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 2 : 1
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 2 : 0
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 4 : 1
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 0 : 1
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
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Г
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрик Дайер

Эрик Дайер

Тоттенхэм Хотспур

 1
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 1
П
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
Жоэлинтон

Жоэлинтон

Ньюкасл Юнайтед

 1
Александр Зинченко

Александр Зинченко

Арсенал

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Филип Биллинг

Филип Биллинг

Борнмут

 1 0 1
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