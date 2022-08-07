Форвард «МЮ» Криштиану Роналду остался в запасе на матч первого тура АПЛ

Сегодня, 7 августа, «Манчестер Юнайтед» проведет матч первого тура чемпионата Англии против «Брайтона». Начало — в 16.00 мск.

Португальский форвард Криштиану Роналду, который пропустил почти всю предсезонку, не попал в стартовый состав команды на игру. Сообщалось, что он хочет продолжить карьеру в другой команде.

Состав «Манчестер Юнайтед» на матч: Де Хеа, Шоу, Магуайр, Мартинес, Далот, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Эриксен, Санчо, Рэшфорд.