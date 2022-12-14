Форвард «Ливерпуля» Жота вернется на поле в январе 2023 года

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота восстановиться не раньше конца января, сообщает The Athletic.

По данным источника, футболист приступит к тренировкам в конце января 2023 года. В феврале он, скорее всего, сможет вернуться на поле.

Осенью 2022 года португалец был травмирован, из-за чего не смог помочь своей сборной на ЧМ-2022 в Катаре. Португалия вылетела из турнира на стадии 1/4 финала.

В этом розыгрыше на счету Жоты 1 ассист в 4 матчах АПЛ.